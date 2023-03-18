Bir okul da Falyalı ailesinden

Falyalı ailesi “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına destek verdi. Ziyamet’e yapılacak yeni özel eğitim okulun ismi "Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu" olacak

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Halil Falyalı Yardım Vakfı arasında, İskele bölgesine yeni özel eğitim okulu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı imza koydu.

Protokol kapsamında Halil Falyalı Yardım Vakfı, eğitime katkı sağlanması ve özel eğitim okul ihtiyacının karşılanması amacıyla bir yıllık süre içerisinde Ziyamet’e tam donanımlı "özel eğitim ve iş eğitim okulu" inşa ederek İlköğretim Dairesi’ne teslim edecek.

Yeni okulun ismi ise "Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu" olacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşanan deprem felaketinin ardından, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını başlattıklarını anımsatarak, Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Falyalı’nın da bu istek ile kendilerine geldiğini ve Ziyamet’e özel eğitim okulu yapılması için bu protokole imza koyduklarını söyledi.

“Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” diye konuşan ve 6 Şubat’tan sonra okul binaları ile ilgili başlayan tedirginliği ve tartışmaları giderebilmek için kampanya dahilinde bu hafta dördüncü protokolü imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, ülkesini seven ve vatanına sahip çıkan hayırsever iş insanlarının bu zor dönemde elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Özge Falyalı’nın özel eğitime muhtaç çocuklara destek vermek istediğini ve bir süredir bu proje üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, her türlü imkanı sağlayacağı bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

FALYALI

Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı da, kendilerine bu imkanları yarattıkları için Nazım Çavuşoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

“Her şeyin başı eğitim. Ülkemizdeki özel eğitime ve özel çocuklarımıza da bir dokunuşta bizden gelsin istedik” diye konuşan Falyalı, çeşitli ülkelerde kullanılan örnekleri adaya getirerek öğrencilere bu imkanları sunmak istediklerini söyledi.

“Bilimin ve ilimin olduğu her yerde biz de varız. Bizler ülkemiz için çalışıyoruz ve bu ülkenin gelişimi için misyonlarımız var. Bunları hep birlikte el birliği yapacağımıza inanıyorum” diyen Falyalı, 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Falyalı, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Melekler Takımı için okulda bir köşe hazırlayacaklarını belirtti. Falyalı, “Melekler Takımı’nı asla unutmayacağız. Onlar bizim ülkemizin birer yıldızıdırlar. Dilerim okullarımızda böyle yıldızlar yetiştirmeye devam ederiz” dedi.

