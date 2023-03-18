Bir okul da Falyalı ailesinden

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Bir okul da Falyalı ailesinden

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Falyalı ailesi “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına destek verdi. Ziyamet’e yapılacak yeni özel eğitim okulun ismi "Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu" olacak

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Bir okul da Falyalı ailesinden
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“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Halil Falyalı Yardım Vakfı arasında, İskele bölgesine yeni özel eğitim okulu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı imza koydu.
Protokol kapsamında Halil Falyalı Yardım Vakfı, eğitime katkı sağlanması ve özel eğitim okul ihtiyacının karşılanması amacıyla bir yıllık süre içerisinde Ziyamet’e tam donanımlı "özel eğitim ve iş eğitim okulu" inşa ederek İlköğretim Dairesi’ne teslim edecek.
Yeni okulun ismi ise "Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu" olacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşanan deprem felaketinin ardından, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını başlattıklarını anımsatarak, Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Falyalı’nın da bu istek ile kendilerine geldiğini ve Ziyamet’e özel eğitim okulu yapılması için bu protokole imza koyduklarını söyledi.
“Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” diye konuşan ve 6 Şubat’tan sonra okul binaları ile ilgili başlayan tedirginliği ve tartışmaları giderebilmek için kampanya dahilinde bu hafta dördüncü protokolü imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, ülkesini seven ve vatanına sahip çıkan hayırsever iş insanlarının bu zor dönemde elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.
Özge Falyalı’nın özel eğitime muhtaç çocuklara destek vermek istediğini ve bir süredir bu proje üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, her türlü imkanı sağlayacağı bir projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
FALYALI
Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı da, kendilerine bu imkanları yarattıkları için Nazım Çavuşoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.
 “Her şeyin başı eğitim. Ülkemizdeki özel eğitime ve özel çocuklarımıza da bir dokunuşta bizden gelsin istedik” diye konuşan Falyalı, çeşitli ülkelerde kullanılan örnekleri adaya getirerek öğrencilere bu imkanları sunmak istediklerini söyledi.
“Bilimin ve ilimin olduğu her yerde biz de varız. Bizler ülkemiz için çalışıyoruz ve bu ülkenin gelişimi için misyonlarımız var. Bunları hep birlikte el birliği yapacağımıza inanıyorum” diyen Falyalı, 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini kaydetti.
Falyalı, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Melekler Takımı için okulda bir köşe hazırlayacaklarını belirtti. Falyalı, “Melekler Takımı’nı asla unutmayacağız. Onlar bizim ülkemizin birer yıldızıdırlar. Dilerim okullarımızda böyle yıldızlar yetiştirmeye devam ederiz” dedi.
 
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