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Bir öğrenci daha Evkaf’ın sağladığı bursla eğitim hayatını tamamladı

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Bir öğrenci daha Evkaf’ın sağladığı bursla eğitim hayatını tamamladı
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Binlerce üniversite öğrencisine yardım eli uzatılarak eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlanırken eğitim desteği alan öğrenciler de teşekkür maksadıyla kuruma ziyaretler düzenlemeye devam ediyor.
Evkaf’ın sağladığı eğitim desteğiyle Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tamamlayan Nisu Evsal, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu.
Sağladıkları destekten ötürü 452 yıllık iyilik medeniyetini sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Benter, arkasında olduğumuz nice başarılı üniversite öğrencilerinin mezun olduğunu bilmek hepimize gurur veriyor. Bizim öğrencilerimizin istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. Biz Evkaf olarak desteklerimize her zaman devam edeceğiz şeklinde konuştu.
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