Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Karakaya: “Ey Bozkurt ailesi duyuyor musunuz? Bir nesli yok ettiniz. Yasa dışı işler yaparak katil oldunuz. Katilsiniz”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında dinlenen Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya, “Bizim çocuklarımızın hepsi şehit ilan edildi. 1974’ten sonra ilk şehitler bizim çocuklarımızdır. Bu hesap görülecek” dedi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen Enver Karakaya, önceki gün yalanlarıyla konuşan baba Bozkurt ve "laubalice" konuşan oğul Bozkurt’un "suçlu" olduğunu kaydetti.

“Ben yaşadığım acıyı nasıl anlatayım, keşke sanıklar da burada olsa ve yüzlerine bakarak konuşsaydık” diyen Karakaya “Bizim çocuklarımızın hepsi şehit ilan edildi. 1974’ten sonra ilk şehitler bizim çocuklarımızdır” vurgusu yapan Karakaya, “Laubaliliğe tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu hesap görülecek” dedi.

Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya da, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, Selin’in, her şeyi, tek gailesi, bütün hayatı olduğunu ifade etti.

“Tüm geleceğimizi tek çocuğumuz üzerine kurduk” diyen Karakaya, “Mezar olarak inşa edilen İsias’ta çocuklarımızı kaybettik. 11 sanık yüzünden biz bir neslimizi kaybettik” şeklinde konuştu.

Bu kadarla kalmayacağını, tüm sorumluların mahkemeye sanık olarak geleceğini vurgulayan Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi.

“Ben Selin’imin saçının teline zarar gelmesin diye uğraşırken, çocuğum kumların altında nefes alamadan can verdi” diye konuşan Ruşen Karakaya, sorumluların, en ağır suçtan yargılanıp, cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

“Biz aileler can parçalarımızı toprağa gömdük. Tüm suçlular en ağır cezayı alacaklar. Türk adaletinden bunu bekliyoruz” diyen Karakaya, şunları kaydetti:

“Selin’im 4 arkadaşıyla yatağını birleştirerek, birlikte can verdiler. Türkiye Cumhuriyeti adaleti size bunun cezasını verecek. Katilsiniz, siz bunun cezasını çekeceksiniz. Duyun, bilin rahat uyumayın. Biz nefes alamıyoruz, siz de nefes alamayacaksınız.”