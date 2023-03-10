“Bir nesil yok oldu”

Isias Otel’de yaşamını yitiren öğrencilerden Mert’in babası Mehmet Topukçuoğlu “KKTC’nin geleceğini şekillendirecek seçkin bir kadro yok oldu, tüm sorumlular en ağır biçimde ceza almalı” dedi

Depremlerin en çok vurduğu illerden Adıyaman’da yıkılan binalardan birisi de iktidara yakınlığıyla bilinen Bozkurt ailesine ait Grand Isias Otel oldu. Yıkılan otelin enkazında, ortaokullar arası müsabakalar kapsamında kentte bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız kız ve erkek voleybol takımlarından 24’ü öğrenci 35 kişi de yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’e konuşan Mehmet Topukçuoğlu yaşadıkları acıyı ve enkazda yaşamını yitiren çocukların ailelerinin çaresizliğini anlattı.

"10 SANİYEDE YIKILDI"

Emlakçı olduğunu ve işi gereği sürekli inşaatlarda bulunduğunu belirten Topukçuoğlu, “4 gün enkaz üstündeydim. Malzeme eksikliğinden bina resmen un ufak oldu. Yerli halk bile enkazı görünce şok oldu. Çocuklara ulaşmak için kendimiz enkaza girdik, ekipmanımız yoktu ama kirişler, zemin plakalar o kadar çürüktü ki normalde hilti ile zor parçalanacak yer iki üç çekiç darbesiyle bile dağıldı. Vinç enkazdan parça kaldırdığında işlem sırasında o parça bile dağılıyordu” dedi.

Binanın depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığına dikkat çeken Topukçuoğlu, “Enkazda ilk ulaştığımız yetişkinler yataklarındaydı. Bina o kadar çabuk yıkılmış ki yetişkinler bile hareket edememiş” ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitiren çocukların Kıbrıs’ın en seçkin ve başarılı öğrencileri olduğuna değinen Topukçuoğlu, “Sınavlarda başarılı olmuş, gelecekte söz sahibi olacak nitelikte örnek, zeki ve saygılı çocuklardı. Kıbrıs’ın bir nesli yok oldu” dedi. Tüm sorumluların en ağır biçimde ceza alması çağrısında bulunan Topukçuoğlu, sözlerini “deprem sonrası arayan yetkililerden bu konunun üzerine gidilmesini istedik, söz aldık. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” diyerek tamamladı.

