Bir müdürün ömrü 382 güne düştü!

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğüne 4,8 yılda 4 atama yapıldı

KKTC bürokrasisinde son yıllarda en sık değişen durumun daire müdürlüğü görevi olduğu dikkati çekiyor.

Yıllardır, farklı hükümet modelleri içinde “en önemli icraatın” bir tanesinin de görevden alma ve atamalar olduğu dikkati çekiyor. Ancak, daire ve kurumlar içinde bu konuda en öne çıkanlardan biri Eski Eserler ve Müzeler Dairesi oldu. Hükümet yetkilileri bu daireye her 574 günde bir yeni müdür atadı. Söz konusu süre sadece “işgünü” açısından hesaplanırsa, daireye müdür olarak atanan kişinin görev süresi 382 işgününe düşüyor.

SEN KALK-SEN OTUR

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğüne geçtiğimiz gün yeni bir atama yapıldı. Üçlü koalisyon hükümetinin göreve başladığı günden geçen Cuma gününe kadar 4 yıl 8 ay 21 günlük sürede “dördüncü kez” daire müdürü değişmiş oldu. CTP milletvekili Devrim Barçın’ın sosyal medya paylaşımından derlediğimiz bilgilere göre “sen kalk-sen otur” cümlesinin en sık kullanıldığı makam, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü oldu.

HIZLI TRAFİK

Üçlü koalisyonla başlayan hızlı trafikte Eski Eserlere gelenler ve gidenler:

5 Kasım 2019: Fuat Azimli görevden alındı Emine Pilli atandı.

01 Mart 2021: Emine Pilli görevden alındı, yerine Nazım Ced atandı. Pilli 326 işgünü müdür kaldı.

14 Kasım 2022: Nazım Ced görevden alındı, yerine Tankut Rıfkı atandı. Ced, 410 işgünü müdür kaldı.

26 Temmuz 2024: Tankut Rıfkı görevden alındı, yerine Emine Emel atandı. Rıfkı 411 işgünü müdür kaldı.

24 Şubat 2026 son 4 atamaya göre Emel’in görevinin olası sona erme tarihi.

2024’TE 27 KEZ

“Atama Kararnamesi’nin” son 10 yıl 6 aylık sürede Resmi Gazete’de en az 585 kez yayımlandığı hesaplandı. Aralık 2020’den beri iktidarda olan UBP-DP-YDP koalisyonu 238 atama ile açık ara ilk sırada. Bol sıklıkla başbakan ve bakan değişimi yapılan bu koalisyon hükümetinin ilki 9 Aralık 2020’de kurulmuştu. Koalisyon ortakları, yaklaşık 3 yıl 8 aylık sürede, başta üçlü kararname olmak üzere çeşitli yöntemlerle onlarca kişiyi bir yerlere atadı, onlarca kişiyi de görevden aldı. Hükümet sadece 2024’te 27 kez “atama kararnamesi yayımladı.

