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Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

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UNICEF’in yayınladığı rapora göre, iklim krizi nedeniyle 2.2 milyar çocuk risk altında. Bu çocukların 1 milyarı ise son derece yüksek riskle yaşıyor. Raporda çocukların birçok temel hizmete erişemediği belirtildi.

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Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
 
 
UNICEF, ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 2
Raporda, dünyadaki 2,2 milyar çocuğun 1 milyarı ‘son derece yüksek risk’ altında nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 3
Raporda, çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle ‘son derece yüksek risk’ altında oldukları ifade edildi.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 4

“TABLO, HAYAL EDİLEMEZ DERECEDE KORKUNÇ”

UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“İlk kez, çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduğuna dair eksiksiz bir resme sahibiz ve bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç.

İklim ve çevresel krizler; temiz havaya, gıdaya ve temiz suya erişimden çocuk haklarının tüm yelpazesini baltalıyor. Eğitime, barınmaya, sömürüden özgürlüğe ve hatta hayatta kalma haklarına kadar zarar veriyor. Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek.” 

Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 5
Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF’in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 6
Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 7
Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 8
İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 1
Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 10

“MÜCADELEYE, GENÇLERİ DE DAHİL EDİN” ÇAĞRISI

Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - 9
Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.
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