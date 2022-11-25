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Bir Maliye klasiği

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Maliye Bakanlığı, önceki aylarda olduğu gibi maaş ödemesinde elini rahatlatmak için bu ay da borçlanma yoluna gidiyor

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Bir Maliye klasiği

KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı adına hazine bonosu yoluyla yeni iç borçlanma ihalesi açtı.
İhaleyle aynı anda 10 milyon dolar (186 milyon TL) ve 10 milyon euro (194 milyon TL) borçlanılması hedefleniyor.
Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihalede dolar için vade 102, euro için 109 gün olacak Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi 25 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek. Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.
2022'DE 1'İ İPTAL EDİLEN 11'İNCİ BORÇLANMA İHALESİ
KKTC Merkez Bankası'nın son açtığı ihale, bu yılın biri sonradan iptal edilen 11'inci borçlanma ihalesi oldu.
Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos'ta Maliye Bakanlığı'na 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi vermiş, Maliye Bakanlığı hemen ardından iki ayrı borçlanma ihalesi açtırmıştı. 
Çıkan haberlerden rahatsız olan Maliye Bakanlığı, 26 Ağustos'ta açtığı ve 29 Ağustos'ta sonuçlanacak olan 100 milyon TL'lik borçlanma ihalesinden vazgeçmişti. 26 Ağustos'ta sonuçlanan diğer ihaleyle ise 7 milyon 690 bin dolar borç temin edilmişti.
2022'DE 9 KEZ BORÇLANILDI
Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla bu yıl toplam 9 kez borçlanma yoluna gitti. 9 ihalede toplam 955 milyon TL + 30 milyon dolar + 12 milyon euro borç aranırken, toplam 454 milyon 562 bin 751 TL + 28 milyon 940 bin dolar + 7 milyon euro borç sağlandı. Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'na 23 Ağustos'ta 600 milyon TL, 25 Ekim'de ise 900 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi vermişti. Bakanlık son borçlanmasını 28 Ekim'de 13.25 milyon dolar  + 7 milyon euro olarak gerçekleştirmişti.
 
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