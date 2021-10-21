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Bir kriz de tüp gazda

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Gaz tedarikçileri, zararına imalatçılara gaz hammaddesi verildiği gerekçesi ile dün akşamdan itibaren üreticilere gaz vermeyi durdurdu

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Bir kriz de tüp gazda
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Ülkemize gaz tedariki sağlayan Kıbrıs Türk Petrolleri ve Altınbaş Petrol, “zararına imalatçılara gaz hammaddesi verildiği” gerekçesi ile dün akşamdan itibaren üreticilere gaz vermeyi durdurma kararı aldı.
Geçtiğimiz aylarda; tüpgaz için talep edilen 30 TL zam, Ekonomi Bakanlığı tarafından engellenmiş ve 11 kiloluk tüpgaza 15 TL zam yapılarak, 107 TL’den satılmaya başlanmıştı. Gelinen aşamada, hem tedarikçilerin, hem de marketlerin gaz satışından zarar ettiği, iki tedarikçi şirketin de maliyetin altında üreticilere gaz verdiği belirtiliyor.
Bu arada; Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Petrolleri ve Altınbaş Petrol yetkililerine verdiği yazıda, 1 Ekim 2021’den itibaren zararlarının engelleneceği kabul edilmişti. Gelinen aşamada, tedarikçiler üreticilere gaz vermeyecek. Gerekçe ise, hükümetten kimsenin kendilerini muhatap kabul etmemesi ve zararlarının devam etmesi. Kriz çözülmezse hem hammadde olarak gaz kullananlar, hem de 11 kiloluk tüp gaz krizi yaşanması kaçınılmaz hale geldi.
 
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