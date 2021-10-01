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Bir ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Bir ithal, bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 24-30 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 63 numuneden 62 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Deftera Gıda Ltd.’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 15’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Ünver’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

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