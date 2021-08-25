Bir işyerine faaliyetten men, 8 iş yerine ihbar

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimler kapsamında, maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor.

LTB Halk ve Çevre ekipleri tarafından 16-20 Ağustos tarihleri arasında 76 iş yerini denetlendi; 1 iş yeri izinsiz olmasından dolayı faaliyetten men edildi, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 1 birim ürün müsadere edildi, 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi ve 1 imha yapıldı.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle: “ 13 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 5 Eğitim Merkezi, 11 Spor Salonu, 1 Pastane, 1 Kuruyemiş İmalathanesi, 3 Oto Galeri, 2 Hotel, 1 Oto Yıkama, 1 Büfe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 1 Kahvehane, 5 Anaokul, 15, Kuaför/Güzellik /Berber Salonu, 7 Market”.



