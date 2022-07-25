Bir hız tespit kamerası daha aktife ediliyor

Pirhan Askeri Kışla önüne monte edilen hız tespit kamerası 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aktif hale getiriliyor

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu, Pirhan Askeri Kışla önüne monte edilen hız tespit kamerası 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aktif hale getiriliyor.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu kamera, hem Gazimağusa hem de Lefkoşa istikametinde seyreden ve 65km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit edebilecek.

