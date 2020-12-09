Bir hata görürsek çekilir gideriz

YDP Başkanı Arıklı: “UBP gibi seçim döneminde her türlü partizanlığı yapan bir partiyle seçime gitmek bize ne kazandırır ne kaybettirir bilmiyoruz. Bir hata görürsek eyvallah der çekilir gideriz. Başka partilere benzemeyiz.”



“Bu dönemde Bakanlık almak ateşten gömlek giymektir” diyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ellerinde sihirli değnek olmadan, yapacakları icraatlarla ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Arıklı, “Muhalefet yapmak dünyanın en kolay işi, icraat yapmak kolay değil. Biz kendimizi toplum için bu dönem taşın altına koyduk. Bu nedenle saygılı olup bize destek olsunlar. Halkımız da bu son alternatife biraz daha saygılı ve tahammüllü olsun.” dedi.

Kabine dağılımını da yorumlayan Arıklı, bunun pazarlığını yapmadıklarını dile getirerek, “Bize Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı gibi iki alternatif ortaya koydu. Biz de kendimizi kısa sürede gösterebileceğimiz bir nokta olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığını tercih ettik” dedi.

Arıklı, şunları ifade etti:

“Konsensüse dayalı bir hükümet götürmek zorundayız. Zaten 2 ayı bütçe görüşmeleri, 2 ayı da seçim yasaklarıyla geçecek, 6 aylık icraattan söz ediyoruz. Bu sürede kendimizi gösterebilir miyiz bu kafamızdaki soru işareti. Biz denenmemiş tek siyasi partiyiz. UBP gibi seçim döneminde her türlü partizanlığı yapan bir partiyle seçime gitmek bize ne kazandırır ne kaybettirir bilmiyoruz. Bir hata görürsek memleketi hükümetsiz bırakmak pahasına da olsa önce ikaz eder, sonra eyvallah der çekilir gideriz. Başka partilere benzemeyiz. Eleştirdiğimiz her konun da arkasındayız.” dedi.

Arıklı, elektrikte çok ciddi bir ucuzlatmaya gidilmesini istediklerini, güneş enerjisinden fazlasıyla faydalanabilmek ve bu bağlamda sistem kurmak için adım atacaklarını kaydetti. Arıklı, elektrik konusunda; “Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz. Görevi almamızın nedenlerinden biri de bu.” yorumunu yaptı.

