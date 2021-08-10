Bir haftada 26 yangın, 242 bin TL zarar

Ülke genelinde son bir haftada 26 yangın meydana geldi. Yangına neden olan birincil faktör, sigara izmariti olarak açıklandı

KKTC'de 2 – 8 Ağustos tarihleri arasında, toplam 26 adet yangın meydana geldi.

Söz konusu 26 yangın sonucunda maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöyle sıralandı:

Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri

Faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler

İhmal ve dikkatsizlik

Elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar

Oluşan kısa devreler

Mercek görevi gören kırık cam parçaları

Söz konusu yangınlar nedeniyle meydana gelen toplam zarar miktarının, yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu belirtildi.

Polis, aynı zamanda son bir haftada çıkan yangınların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Verilen bilgilere göre en fazla yangın, Lefkoşa’da meydana geldi.

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” vurgusu yaparak, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri 9 maddede sıraladı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

9 maddelik tedbirler şöyle:

“1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet vermektedir.

4. Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

5. İş yerlerimiz ve konutlarımızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarımızın uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.

6. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

7. Elektrik panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazların kullanımının bilinmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

