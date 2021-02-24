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Bir hafta boyunca yağış beklenmiyor

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Bir hafta boyunca yağış beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmediğini, önce yüksek basınç daha sonra alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 19-22 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’ne göre yarın hava parçalı az bulutlu, Cuma ve Cumartesi açık az bulutlu olacak. Pazar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu, Çarşamba ise parçalı az bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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