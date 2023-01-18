Bir hafta boyunca hava açık

Havanın çarşamba güne kadar açık ve az bulutlu; yarın ve cuma sabahı ise yer yer sis olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 17-20 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

