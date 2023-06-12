Polisin trafik denetimlerinde bir gecede 97 araç trafikten men edildi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.Önceki akşam 20:00 - 02:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Lefkoşa’da; ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 820 araç sürücüsü kontrol edildi. 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 155’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi.Gazimağusa’da kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 161 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 43 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1460 araç sürücüsü kontrol edildi ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ sürüş ehliyetiz araç kullanma, 76’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 292 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklandı.Güzelyurt’ta yetkili makamlardan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işletme ile yetkili makamlardan izinsiz tütün ürünü satışı yaptığı tespit edilen 1 işletme hakkında yasal işleme gidildi.Kahvehanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumar oynadıkları tespit edilen toplam 6 kişi ile kumar oynanmasına müsaade eden 1 kişi aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1750 araç sürücüsü kontrol edildi, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 534 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet tecavüzi alet (Muşka) bulundu. Araç sürücüsü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.İskele’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 845 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 106 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.