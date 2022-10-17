Bir gecede 32 araç trafikten men edildi

Polisin önceki günkü trafik denetiminde 32 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı

Polisin önceki günkü trafik denetiminde 32 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı. 23 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Önceki gün ülke genelinde bin 703 araç kontrol edilirken, trafik suçu işleyen 303 araç sürücüsü rapor edildi. 32 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı. Sürücülerden 23’ünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlendi.

