Bir gecede 11 sürücü alkollü çıktı

Girne Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sonucu, 380 araç kontrol edildi, alkollü araç kullanıldığı tespit edilen 11 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

90 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi.Gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ise 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.