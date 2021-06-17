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Bir gecede 11 sürücü alkollü çıktı

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Girne Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sonucu, 380 araç kontrol edildi, alkollü araç kullanıldığı tespit edilen 11 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Bir gecede 11 sürücü alkollü çıktı
90 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi.
Gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ise 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
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