“Bir gece ansızın gelebiliriz” polemiği

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, “Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz” dedi; TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Georgiadis’e “Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz” diye yanıt verdi

Kıbrıs harekatının 50'inci yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları sürüyor.Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programında skandal ifadeler kullandı.Georgiadis, Ankara'yı istedikleri takdirde hedef alabileceklerini iddia etti. Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu öne süren Yunan bakan şu ifadeleri kullandı: "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl, gelecekmiş’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır."Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.YAŞAR GÜLER: BEKLİYORUZÖte yandan TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.