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“Bir gece ansızın gelebiliriz”

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için yarın 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine tüm Kıbrıslıların davet edildiğini bildirdi ve o görüntüleri paylaştı

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“Bir gece ansızın gelebiliriz”
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Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" şarkısının hatırlatarak yayımladığı videoda "Mutlu Barış Harekâtı'nın 50. yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu önemli günde, geçmişte yaşanan acılar ve zaferler, geleceğe taşınacak bir miras olarak bir kez daha hatırlanıyor." dedi.

Açıklama şöyle: 

Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim…  Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz.

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