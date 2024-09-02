Bir eve daha ateş düştü

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip beton sete çarpıp takla atan aracın sürücüsü 64 yaşındaki Gürsel Özçırak hayatını kaybetti

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Gürsel Özçırak hayatını kaybetti.

Kaza saat 15:55 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 4 - 5'inci km'leri arasında meydana geldi.

Güzelyurt’ta sakin 64 yaşındaki Gürsel Özçırak, yönetimindeki JG 822 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Bahçeşehir Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Gürsel Özçırak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aslen Limasol doğumlu olan Gürsel Özçırak, Güzelyurt bölgesinin sevilen esnaflarındandı.

Gürsel Özçırak'ın ölümü, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Güzelyurt'u derin bir üzüntüye boğdu.



