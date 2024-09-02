banner913
banner932
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
25 0
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
18 0
 
37 araç trafikten men edildi
37 araç trafikten men edildi
30 0
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
27 0
Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
27 0
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
35 0
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
25 0
banner1032

Bir eve daha ateş düştü

banner1020

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip beton sete çarpıp takla atan aracın sürücüsü 64 yaşındaki Gürsel Özçırak hayatını kaybetti

banner1045
Bir eve daha ateş düştü
banner971

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Gürsel Özçırak hayatını kaybetti.

Kaza saat 15:55 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 4 - 5'inci km'leri arasında meydana geldi.

Güzelyurt’ta sakin 64 yaşındaki Gürsel Özçırak, yönetimindeki JG 822 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Bahçeşehir Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Gürsel Özçırak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aslen Limasol doğumlu olan Gürsel Özçırak, Güzelyurt bölgesinin sevilen esnaflarındandı.

Gürsel Özçırak'ın ölümü, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Güzelyurt'u derin bir üzüntüye boğdu.


banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.