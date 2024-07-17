“Bir evde bir kişinin çalışarak geçinebildiği hayat geride kaldı”

Ekonomist Mehmet Saydam, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçilemediğini, çünkü menfaat sağlayanın da menfaati kullananın da memnun olduğunu, şeffaf bir yapımız olmadığını belirtti.
Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası’na konuşan Mehmet Saydam, tarımdan kopulduğunu, üretimden kopulduğunu, üstüne nüfusun da arttığını anlattı.
“Sen bu insanları nasıl doyuracaksın? Döviz de arttı” diyen Saydam, Güney’de ya aynı fiyat ya da daha avantajlı fiyatlar olduğunu, dolayısıyla ekonominin Güney Kıbrıs’a kaydığını belirtti.
Fiyatların fütursuzca yükseldiğini, bir evde, artık bir kişinin çalışmasıyla geçinebilecek bir hayatın artık geride kaldığını, bir evde en az artık 2 kişinin birden çalışması gerektiğini işaret eden Ekonomist Saydam, yaşanan krizin derinleşerek devam ettiğinin altını çizdi.
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