Bir doktordan fazlasıydı

Amansız hastalığa yenik düşerek 52 yaşında hayata veda eden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Abdullah Akbaş, gözyaşları arasında son yolculuğu uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen ve 52 yaşında hayatını kaybeden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Abdullah Akbaş için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Duygusal anların yaşandığı törende Akbaş’ın kendi gibi doktor olan kızının konuşmasında gözyaşları sel olurken, meslektaşları Doktor Akbaş’ın eşi bulunmaz mesleğine olan saygısı ve hastaları ile arasında müthiş bir bağ kurduğunu ifade etti.

Doktor Akbaş son kez çalıştığı Çocuk Servisi önünden geçirilirken, alkışlar yükseldi, gözyaşları sel oldu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan törendeki konuşmasında, Dr. Abdullah Akbaş’ın dört dörtlük bir doktor olduğunu söyledi.

Akbaş’ı 52 yaşında kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını dile getiren Özyılkan, “Kısa sürede bize birçok şeyler öğretti. Akbaş, birçok hekimin örnek alması gereken bir kişidir. Böyle bir değerle birlikte oldum, çalıştım, ondan öğrenecek çok şeyler vardı. Onu tanımak çok güzeldi, mekânı cennet olsun.” dedi.

AKBAŞ: "O HEP İMKANSIZI BAŞARANDI"

Merhum Dr. Abdullah Akbaş’ın kızı Dr. Aleyna Akbaş da, “Canım babam zorlu tedavi sürecine yenik düştü.” ifadelerini kullandı.

Bu zorlu sürece ekip arkadaşları, ailesi, sevenleri en çok da annelerinin şahit olduğunu dile getiren Akbaş, annesinin en zor anlarda özveriyle hep babasının yanında bulunduğu ve onun umudu olduğu için annesine minnettarlığını ifade etti.

Babasının çok zorlu koşullarda bir çocukluk yaşamasına rağmen kendisini çok geliştirdiğini dile getiren Akbaş, “Okumak onun kurtuluşuydu. O hep imkansızı başarandı. 'Hayatla nasıl mücadele edilir'i bize en güzel şekilde aşıladığı için ona teşekkür ederiz. Canından çok sevdiği minik hastalarına çok büyük fedakârlıklarla ve özenle baktı.” dedi.

ARI: "EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yenidoğan Uzmanı Dr. Osen Arı konuşmasında, tıp camiası için çok büyük bir değeri uğurlamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Dr. Abdullah Akbaş’tan hekimliği ve etiği öğrendiklerini dile getiren Arı, tıp dünyasına daha fazla şeyler katacağına inandığını belirterek, “İyi ki doğdu demek istiyorum. Operasyona giderken bana 'servis sana emanet' demiştin. Emanetine sahip çıkacağız. İyi ki vardın… İyi ki doğdun Dr. Abdullah Akbaş. Işıklarla kal.” şeklinde konuştu.

BAKKALOĞLU: "KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi es Yenidoğan Klinik Şefi emekli doktor Çiğdem Bakkaloğlu da, Dr. Abdullah Akbaş’ın artık aralarında olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kaybımız çok büyük” dedi.

Dr. Akbaş ile 12 sene birlikte çalıştığını kaydeden Bakkaloğlu, Akbaş’ın çok iyi bir ekip arkadaşı olduğunu belirterek, “Hoşça kal iyi insan, iyi hekim, iyi dost.” ifadelerini kullandı.

SOYDAN: "ÇOK DEĞERLİ BİR DOKTORU KAYBETTİK"

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ise konuşmasında, Dr. Abdullah Akbaş ile yıllarca beraber çalıştıklarını dile getirerek, Dr. Akbaş’ın çalışkan, fedakâr, dürüst bir arkadaş olduğunu kaydetti.

Ülkenin sadece değerli bir bireyini değil çok değerli bir doktoru da kaybettiğini dile getiren Soydan, “Camiamızın başı sağ olsun. Tüm sevenlere sabırlar dilerim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından din görevlisi dua okudu. Daha sonra Dr. Abdullah Akbaş’ın naaşı, öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilmek üzere İsmail Safa Camii'ne götürüldü. Akbaş, cenaze namazının ardından defnedildi.

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