Bir buçuk aydan sonra ilk tıraş

Bir buçuk aydır kapalı olan berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonları dün açıldı

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın vardığı mutabakat sonucunda yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonları dün açıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, dün Bin 135 işletmenin hizmet vermeye başladığını kaydetti.

BRT’de telefonla katıldığı Manşet + programında konuşan Kanber, pandemi sürecinde 5 bin işletmenin kapandığını, 50 bin kişinin de işsiz kaldığını söyleyerek, sektörde çalışanlara çağrıda bulundu ve bir daha kapanmamak için çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hastalığın ülkeye girişinin devletin olanaklarıyla engellenmesi gerektiğini kaydeden Kanber, toplumsal farkındalıkla sektörlerin ve tüm bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Ekonomide ve sağlıkta olumsuz bir durum daha yaşanmaması için denetimi çok önemsediklerini belirten Kanber, denetim yapılmıyor diye vatandaşların sorumluluklarından kaçmaması gerektiğini ifade etti.

Mahmut Kanber, pandemi sürecinde ekonomideki gelir kaybının büyüklüğüne de dikkat çekti.



