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Bir bayram daha geride kaldı

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Dört günlük Kurban Bayramı sona erdi. Ağır ekonomik koşulların altında ezilen vatandaşlar eski bayramları özler duruma geldi

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Bir bayram daha geride kaldı
 
Müslümanların iki kutsal bayramından biri olan Kurban Bayramı dün sona erdi. Dört günlük bayram tatilinin son gününde dün, vatandaşlar bayram ziyaretlerini tamamladı, havanın sıcak olması nedeniyle plajlarda da yoğunluk yaşandı.
Ancak vatandaşlar bayramı “Bayram” gibi kutlayamadı.
Ağır ekonomik koşulların altında ezilen vatandaşlar eski bayramları özler duruma geldi.
Marketten, kasaba, akaryakıttan otele ve uçak biletine kadar fiyatların çok yüksek olması nedeniyle birçok vatandaş bu bayramı evde ‘kuru kuru’ geçirmek zorunda kaldı.
Bayramda iki kadeh bir şeyler içmek isteyenler içki fiyatlarının da yükselmesi nedeniyle artık eğer içki alabiliyorsa 1 kadehle yetinmek zorunda kaldı. Ekonomideki kötü gidişat, marketlerde etiketlerin sürekli değişiklik göstermesi, temel gıda maddelerindeki fahiş artışların önüne geçilememesi üzerine bir de denetimsizlik eklenince vatandaşların alım gücü günden güne eridi.
BAYRAMLARDA MANGAL KEYFİ DE YALAN OLDU
Temel besin maddeleri arasında yer alan et, tavuk fiyatları alım gücü eriyen vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bayramda mangalı yakıp et kebabı yapmak çoktan hayal oldu. Tavuk fiyatları da artık kırmızı et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir kilo şişlik kuzu eti 180 ile 249 TL arasında değişirken, bir bütün tavuk 90 ile 110 TL arasında satılıyor.
LÜKS OTEL FİYATLARI 18 İLE 45 BİN TL
Bayram tatillerini ülke içerisinde otelde geçirmek isteyenlerin ise işi çok daha zordu. Kurban bayramı tatilini Kıbrıs otellerinde geçirmek isteyen üç kişilik bir aile 18 ile 45 bin TL ödemek zorunda kaldı. Durum böyle olunca vatandaşın bayrama yönelik yurt dışı tatil hayallerinin yanı sıra yurtiçi otelde geçirme hayallerini de söndürdü.
COVID-19 SALGINI DA YENİDEN HORTLADI
Son günlerde Covid-19 vaka sayılarında çok ciddi artış yaşandığı için birçok kişi ekonomik sebeplerin yanı sıra salgın hastalık nedeniyle de bayramı evde geçirmek zorunda kaldı. Öte yandan özellikle Kurban Bayramı’nda kalabalık toplanmalar ve bayramlaşma merasimleri nedeniyle vakaların daha da artış göstermesinden endişe ediliyor.
 
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