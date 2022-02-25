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Bir bakımevi skandalı daha

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Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde çıkan skandal görüntülerden sonra bir skandal da Kalkanlı Yaşam Evi’nde ortaya çıktı

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Bir bakımevi skandalı daha
 
Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde çıkan skandal görüntülerden sonra bir skandal da Kalkanlı Yaşam Evi’nde ortaya çıktı
 
 
Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşayan yaşlılara gerekli hizmet verilmiyor ve yaşlıların durumu gün geçtikte daha da kötüleşiyor.
Kalkanlı Yaşam Evi’nde son zamanlarda ölüm sayılarının arttığına dikkat çeken kaynak, Yaşam Evi’ndeki hastaların bakımlarının yapılmadığını belirtti.
Yaşlı Bakım evinde hastaların hor kullanıldığını ifade eden kaynak, hastalara gerektiği şekilde bakılmadığını söyledi.
İnsanlar artık son nefesini verirken vücutlarındaki yaralar ile ölüme terk edildiğini belirten kaynak, Yaşlı Bakım Evinde olan tüm olayları çalışan herkes bildiğini iddia etti.
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