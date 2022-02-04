Bir ayda üçüncü büyük deprem

Kıbrıs’ın batısında önceki akşam kayda geçen 5.1'lik deprem, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem oldu





Meteoroloji Dairesi, önceki gece saat 23:03’te meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km uzaklıkta kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, önceki gece yaşanan 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk değerlendirme sonucunda, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün 34.94 Kuzey ve 31.92 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.0 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısı olduğunun saptandığı belirtildi.

Öte yandan Kıbrıs’ın batısında önceki akşam kayda geçen depremin, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem olduğu, depremin 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 şiddetindeki depremin artçı depremi olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, önceki akşam 23:04 sularında Baf açıklarında gerçekleşen ve özellikle Baf bölgesinde hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin, 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin artcısı olduğunun düşünüldüğünü aktardılar.

Güney Kıbrıs’ta deprem sonrası herhangi bir zarar bildirimi yapılmazken, 28 Ocak 2022 tarihinde 4,5 şiddetinde bir artçı depremin daha meydana geldiği hatırlatıldı.

