banner762
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
18 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
6 0
 
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
49 0
UKÜ farklı kazandı:37-10
UKÜ farklı kazandı:37-10
15 0
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
9 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
147 0
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
980 0
banner797

Bir ayda üçüncü büyük deprem

banner476

Kıbrıs’ın batısında önceki akşam kayda geçen 5.1'lik deprem, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem oldu

banner714
Bir ayda üçüncü büyük deprem

 
Meteoroloji Dairesi, önceki gece saat 23:03’te meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km  uzaklıkta kaydedildiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, önceki gece yaşanan 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ilk  değerlendirme  sonucunda, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan orta şiddetteki depremin merkez üssünün  34.94 Kuzey ve 31.92 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 8.0 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısı  olduğunun saptandığı belirtildi.
Öte yandan Kıbrıs’ın batısında önceki akşam kayda geçen depremin, son bir ayda kaydedilen üçüncü büyük deprem olduğu, depremin 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 şiddetindeki depremin artçı depremi olduğu bildirildi.
Rum haber kaynakları, önceki akşam 23:04 sularında Baf açıklarında gerçekleşen ve özellikle Baf bölgesinde hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremin, 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki depremin artcısı olduğunun düşünüldüğünü aktardılar.
Güney Kıbrıs’ta deprem sonrası herhangi bir zarar bildirimi yapılmazken, 28 Ocak 2022 tarihinde 4,5 şiddetinde bir artçı depremin daha meydana geldiği hatırlatıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.