“Bir anda hayatımız bir film gibi gözümüzün önünden geçti”

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Girne-Değirmenlik ana yolunda trafik kazası geçirdi. Zort, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanmasının olmadığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Girne -Değirmenlik ana yolu üzerinde önceki gün saat 16.45 sıralarında bir trafik kazası geçirdi.28 yaşındaki Yunus Emre Uras yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Çağın Zort yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpıştıkları ve çarpma sonucunda PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrildiçKaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Victor Kollie kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor.Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Girne-Değirmenlik ana yolunda trafik kazası geçirdi. Zort, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanmasının olmadığını belirtti.Zort’un açıklaması şöyle:“Değerli dostlarım, büyüklerim, küçüklerim; malumunuzdur ki çok da küçük sayılmayan bir trafik kazası geçirdim şu an evdeyim. Daha iyiyim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yaşayacak günlerimiz varmış daha diyelim. En büyük kazanç bir can kaybının olmaması. Öncelikle arayan, mesaj atan, beni yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum.Aramalarına, mesajlarına cevap veremediğim herkesten özür diliyorum. Hastahane ve polisiye meşguliyetlerden dolayı malesef aramalara ve mesajlara cevap veremedim. Lütfen affediniz. Şu an daha iyiyim. İnşallah Cenab-ı Hakk bir kez daha bana ve kimseye bu kazaları yaşatmasın. Öyle bir kaza neticesinde bir anda bütün hayatımızın bir film gibi gözümüzün önünden geçmesi hissi çok kötü. Kazadan çok yara almadan kurtulmak bile bana Allah’ın bir lütfu olsa gerek. Yüzlerce arama ve mesaj var. Sevmek, sevilmek dünyanın en mukaddes kavramıdır demiştim. Bunu bir kez daha görmek beni mutlu etti. Herkese en kötü günümde yanımda olduğu için sonsuz teşekkür ederim.”