Bir adet pirzola 81 TL!

Son günlerde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen et fiyatlarına yeni bir rekor eklendi.
Lefkoşa’da bir marketin kasap reyonunda, kilosu 770 TL’den satılan pirzolanın tanesi 81 TL’ye denk geliyor.
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