Binlerce satılık daire alıcı bekliyor

KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 643 satılık apartman dairesinin alıcı bekliyor. Satılık apartman dairelerinin yüzde 60’a yakını Girne sınırları içerisinde yer alıyor
KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 643 satılık apartman dairesinin alıcı beklediği saptandı. Emlak çevreleri yüzlerce dairenin de pazara sunulmadan bekletildiğini söylüyor.
Satılık apartman dairesi pazara çıkarılanlardan daha fazla olduğuna işaret eden emlakçılar, yap-satçı inşaat firmalarının pazarlama çalışmalarını kendi bünyelerinde sürdürdüğünü vurguluyor.
Sektörün, koronavirüs salgınının sona ermesi ve ülkenin normal şartlara dönmesi sonrasında canlanmasına yönelik umutlar halâ canlı.
DAİRELERİN %59’U GİRNE BÖLGESİNDE
Emlak ilanlarının yoğun olarak yer aldığı HangiEv.com sitesindeki ilanlardan derlediğimiz rakamlara göre; satılık apartman dairelerinin 3,334 adedi Girne ilçesi (%59.08) sınırları içerisinde yer alıyor.
Mağusa ilçesinde 1,125 adet (%19.94), Lefkoşa ilçesinde 716 adet (%12.69), İskele ilçesinde 415 adet (%7.35), Lefke ilçesinde 49 adet (%0.87) satılık apartman dairesi var.
Satılık emlak fakiri Güzelyurt bölgesinde ise sadece 4 adet (%0.07) daire satışa çıkmış.
1 MİLYON STERLİNLİK DAİRE DE VAR
Yaptığımız araştırmada, ülkede daireler için taban fiyatın 15-18 bin sterlin civarında olduğu tavan fiyatın ise 1 milyon sterline kadar dayandığı ortaya çıktı. Çalışmada en ucuz dairenin 17 bin 500 sterlinlik fiyatıyla Girne sınırları içerisinde olduğu saptanırken, en pahalı dairenin de yine 1 milyon sterlinlik fiyatıyla Girne’de (4+1 daire) bulunduğu dikkati çekti.
SATILIKLARIN %41’İ 60 BİN STERLİNİN ALTINDA
Piyasadaki fiyatların genelde 20 bin sterlin ile 99 bin sterlin arasında sıkıştığı, dairelerin %83’ünün bu aralıkta yer aldığı görüldü. Hesaplamalara göre dairelerin %40.69’u 20 bin-59 bin sterlin aralığında, %29.31’i 60 bin-79 bin sterlin aralığında, %12.37’si 80 bin-99 bin sterlin aralığında pazara sunuldu. Dairelerin %16.43’ü 100 bin-299 bin sterlin aralığında satılırken, 300 bin ile 1 milyon sterlin+ fiyatlarıyla 68 daire (%1.21) yeni sahiplerini bekliyor.