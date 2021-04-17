Binlerce satılık daire alıcı bekliyor

KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 643 satılık apartman dairesinin alıcı bekliyor. Satılık apartman dairelerinin yüzde 60’a yakını Girne sınırları içerisinde yer alıyor

KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 643 satılık apartman dairesinin alıcı beklediği saptandı. Emlak çevreleri yüzlerce dairenin de pazara sunulmadan bekletildiğini söylüyor.Satılık apartman dairesi pazara çıkarılanlardan daha fazla olduğuna işaret eden emlakçılar, yap-satçı inşaat firmalarının pazarlama çalışmalarını kendi bünyelerinde sürdürdüğünü vurguluyor.Sektörün, koronavirüs salgınının sona ermesi ve ülkenin normal şartlara dönmesi sonrasında canlanmasına yönelik umutlar halâ canlı.Emlak ilanlarının yoğun olarak yer aldığı HangiEv.com sitesindeki ilanlardan derlediğimiz rakamlara göre; satılık apartman dairelerinin 3,334 adedi Girne ilçesi (%59.08) sınırları içerisinde yer alıyor.Mağusa ilçesinde 1,125 adet (%19.94), Lefkoşa ilçesinde 716 adet (%12.69), İskele ilçesinde 415 adet (%7.35), Lefke ilçesinde 49 adet (%0.87) satılık apartman dairesi var.Satılık emlak fakiri Güzelyurt bölgesinde ise sadece 4 adet (%0.07) daire satışa çıkmış.1 MİLYON STERLİNLİK DAİRE DE VARYaptığımız araştırmada, ülkede daireler için taban fiyatın 15-18 bin sterlin civarında olduğu tavan fiyatın ise 1 milyon sterline kadar dayandığı ortaya çıktı. Çalışmada en ucuz dairenin 17 bin 500 sterlinlik fiyatıyla Girne sınırları içerisinde olduğu saptanırken, en pahalı dairenin de yine 1 milyon sterlinlik fiyatıyla Girne’de (4+1 daire) bulunduğu dikkati çekti.SATILIKLARIN %41’İ 60 BİN STERLİNİN ALTINDAPiyasadaki fiyatların genelde 20 bin sterlin ile 99 bin sterlin arasında sıkıştığı, dairelerin %83’ünün bu aralıkta yer aldığı görüldü. Hesaplamalara göre dairelerin %40.69’u 20 bin-59 bin sterlin aralığında, %29.31’i 60 bin-79 bin sterlin aralığında, %12.37’si 80 bin-99 bin sterlin aralığında pazara sunuldu. Dairelerin %16.43’ü 100 bin-299 bin sterlin aralığında satılırken, 300 bin ile 1 milyon sterlin+ fiyatlarıyla 68 daire (%1.21) yeni sahiplerini bekliyor.