Ülkede 25 yıl yatırım yapan 1579 kişinin maaşının asgari ücretin altında olduğu ortaya çıktı

KKTC binlerce emekli sefalete mahkum. 25 yıl yatırım yapan 1579 kişinin maaşının asgari ücretin altında olduğu ortaya çıktı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın Mecliste yaptığı yazılı soru üzerine ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Buna göre, sadece sigortalara prim ödeyip emekli çıkıp emekli maaşı alan 31 bin 003 kişi var, 12 bin 772 kişi asgari ücretin altında yaşlılık aylığı (emekli maaşı) almakta, bin 579 kişi ise 25 yıl sigortalara prim ödemesine karşın asgari ücretin altında yaşlılık aylığı almakta.

