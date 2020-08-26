"Binlerce çalışanın işsiz kalması kimin uğrunda?"

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, ülkede popülizm yapıldığını belirtti ve bu konudaki tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan Turhan şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl olsa Türkiye maaşları gönderiyor

CB seçimleri de yaklaştı oy kullanacakların çoğunluğu memur ''e öyleyse bu ülke ekonomisinin lokomotifi turizmin ve yüksek öğrenimin katkısını görmeseler ne olur''. Bu sektörler yok olabilir.

Kimin uğrunda binlerce özel sektör çalışanının işsiz kalması.

Türkiye'den gelen kaynak özel ve kamuya eşit dağıtılsın kapatalım kapıları 7 günlük karantina yerine 14 günlük karantina koyulsun.

Çok popülizm yapıyorsunuz yakışmadı bu ,olmadı bu."

