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Binanın bodrum katındaki eşyaları çaldılar

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Lefkoşa’da, bir binanın bodrum katında muhafaza edilen ev eşyaları çalındı, meseleyle ilgili üç kişi tutuklandı.

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Binanın bodrum katındaki eşyaları çaldılar
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Polis Basın Bülteni'ne göre, 23-26 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayda, Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında muhafaza edilen bir şahsa ait buzdolabı, fırın, su sebili ve üçlü koltuk çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(E-59), İ.K.(E-51) ve I.J.(E-35) tespit edilerek, tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
 
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