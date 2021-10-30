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Binali Yıldırım kurultaya geliyor

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Binali Yıldırım bu sabah KKTC’ye gelerek UBP kurultayına katılacak

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Binali Yıldırım kurultaya geliyor
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KKTC’de siyaset arenası bugüne değin görülmemiş, yaşanmamış hadiselerle çalkalanırken, gözler bu hafta sonu UBP kurultayına kilitlendi.
Söz konusu kurultayda bir ilk yaşanacak.
Türkiye’nin eski başbakan ve ulaştırma bakanlarından Binali Yıldırım bu sabah KKTC’ye gelerek Ulusal Birlik Partisi (UBP) kongresine katılacak.
Binali Yıldırım’ın kurultayda bir konuşma yapacağı da öğrenildi.
Kurultayda adaylardan Hasan Toçay ile uzun yıllara dayanan dostluk ve yakın ilişkileri ile bilinen Binali Yıldırım’ın konuşması şimdiden merak konusu…
 
 
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