Bina hemen yıkılmamış!

Ahmet Bozkurt ve Fatih Bozkurt’un avukatı Fuat Göktaş, binanın yapımıyla ilgili Mehmet Fatih Bozkurt’un hiçbir suçu olmadığını iddia etti ve “Bina iddia edildiği gibi hemen yıkılmadı. Binanın yıkılmasının sebeplerinden bir tanesi, depremin yanındaki binalardır” dedi

Sanık avukatlarının Şampiyon Meleklerin ailelerine yönelik kışkırtıcı tavırları sonrası gerginlik çıkması sonucu ara verilen İsias Otel Davası’nın 4’üncü duruşması, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

Ahmet Bozkurt ve Fatih Bozkurt’un avukatı Fuat Göktaş savunmasında, “21 aydır tutuklu bulunan müvekkillerimin, tedbir değil cezalandırmaya döndüğü için tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Binanın yapımıyla ilgili Mehmet Fatih Bozkurt’un hiçbir suçu olmadığını iddia eden Avukat Göktaş, “17 yaşında o Kıbrıs’taydı. Neden yıkıldı sorusu çok güzel, neden yıkıldığını hep beraber bulalım. Yan binalar yıkılmadı. 16 saniyede yıkıldığı iddia edilen bina, MOBESE kayıtlarında 18’inci saniyede durduğu görülüyor. Bina iddia edildiği gibi hemen yıkılmadı” dedi.

Avukat, “Binanın yıkılmasının sebeplerinden bir tanesi, depremin yanındaki binalardır” ifadelerini kullandı. Ruhsatların sahte olduğuna yönelik beyanlar olduğunu belirten sanık avukatlarından Recep Kılıç, söz konusu belgelerin belediye tarafından verildiğini ve bunların sahte olmasının söz konusu olmayacağını iddia etti.

İsias’ın yıkılma nedeninin yan binaların üstüne devrilmesi olduğunu savunan Kılıç, tutukluluğun devamı kararının tedbir değil, cezalandırmaya yönelik olduğunu söyledi Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt hakkında tahliye talep etti.

Sanık Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı, iddia edildiği gibi, binanın hemen yıkılmadığını, aldıkları mobese kayıtlarında binanın 18’inci saniyeye kadar yıkılmadığının görüldüğünü söyledi.

Sanık avukatı, yan binanın duvarının hâlâ orada durduğunu ifade ederek, bunların da bilirkişi raporunda yer almadığını savundu; avukat, “Müvekkilim kendisi için bir otel yapmış, satmak için değil.” dedi.

Bazı delillerden imtina edildiğini ifade eden avukat, Mehmet Fatih Bozkurt’un bu binanın yapılması sürecine dahil olmadığını, otelle ilgili her türlü kararın baba (Ahmet Bozkurt) tarafından verildiğini daha önce de söylediklerini, Adıyaman’da depreme ilişkin hiçbir mahkemede tutuklu kalmadığını, sadece bir simge olarak Bozkurtların tutuklu olduğunu savundu.

“Bozkurt’ların tutuklu kalması adalet anlamında son noktaya gelindiğini gösteriyor. Bu tutukluluk artık cezalandırmaya doğru gidiyor.” diyen Avukat, müvekkillerinin tahliyesini ve davanın kamu görevlilerinin dosyasıyla birleştirilmesini talep etti, davaların birleştirilmemesi halinde sürecin uzayacağını söyledi. Müvekkilinin olması gereken 4 tane ameliyat olduğunu da dile getiren Sanık Avukatı, veya kefalet dahil adil kontrol şartı konulmasını istedi.

Sanık Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatlarından bir diğeri ise, müşteki tarafının iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, otelin altında otopark olmadığını, gerçeğin ortaya çıkması için çalıştıklarını söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından örneklerin alınması sırasında karot örneklerinin karıştığı yönündeki rapora rağmen müvekkillerine atfedilecek bir kusur olmadığını söyleyen Avukat, “Ortada bir delil yokken müvekkillerinin yaklaşık 21 aydır tutuklu olduklarını” savundu.