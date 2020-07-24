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"Bin 50 test yapıldı pozitif vaka yok"

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"Bin 50 test yapıldı pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının bin 150 olduğunu,  pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 61 bin 878.
Şu ana kadar KKTC’de tespit edilen vaka sayısı 131, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 109.
Şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta yok.
 
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