banner583
banner590
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
24 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
31 0
 
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
77 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
13 0
43 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
41 0
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
22 0
banner529
banner570

"Bilişim suçları yasasının iptali" duruşması perşembe

banner476

Bilişim Yasası’yla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal başvurusunun duruşması perşembe günü gerçekleştiriliyor.

"Bilişim suçları yasasının iptali" duruşması perşembe
 

Basın Emekçileri Sendikası’ndan (Basın-Sen) yapılan yazılı açıklamaya göre 14 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasasına karşı 21 Temmuz 2020’de açılan iptal davası, 18 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasasındaki bazı maddelerin hem özel hayatın gizliliğine, hem de en temel insan haklarına aykırılık içerdiğinin düşünüldüğünü belirterek, yasanın polise ciddi yetkiler verdiğini söyledi.

Kişmir açıklamasında, “Polis ‘Love Erdoğan’ afişlerine yapılan yazılama eylemi ile ilgili olarak bazı Sol Hareket üyelerinin telefonlarına, gerekçesiz bir şekilde Bilişim Yasasına dayanarak el kondu” dedi.

Açıklamaya göre davalara, Basın Emekçileri Sendikası, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Yeni Kıbrıs Partisi de destek veriyor.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.