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"Bilişim Suçları Yasası, ifade özgürlüğünü engellemiyor"

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"Bilişim Suçları Yasası, ifade özgürlüğünü engellemiyor"
17 Temmuz 2020 Cuma 12:26

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bilişim Suçları Yasası’nın kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermediğine işaret ederek, yasanın düzenlenme amacının bu olmadığının çok açık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı, Cumhurbaşkanlığı olarak Bilişim Suçları Yasası’nın uygulanmasını, özgürlükler bakımından tavizsiz biçimde takip edeceklerinin bilinmesini istediğini kaydetti.

Akıncı, Bilişim Suçları Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle kamuoyunda gündeme gelen endişeler konusunda yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bilişim Suçları Yasasını imzaladıktan sonra yaptığım açıklamada ifade ettiğim gibi, düzenleme ihtiyacını istismar ederek düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönüne giden ülkeleri değil, demokratik hakları korumaya özen gösteren ülkeleri örnek almamız şarttır. Yasayı uygulayacak kurumlarımız temel insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bunları teminat altına alan KKTC Anayasasına bağlılık içinde hareket etmek zorundadırlar” dedi.

“MEVZUAT BULUNMAMASINI DİKKATE ALARAK ONAYLADIM”

Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen Bilişim Suçları Yasası’nın, ülkede internet dolandırıcılığı, siber gasp, veri hırsızlığı, yasa dışı kumar ve çocuk pornografisi gibi ciddi siber suçlarla mücadeleye yönelik bir mevzuat bulunmamasını dikkate alarak onayladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, yıllardır bu boşluğun doldurulması için yapılan çalışmaların daha fazla geciktirilmemesi gerekliliğine inanarak davrandığını ifade etti.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ HASSASİYETİM BİLİNMEKTE”

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tavrı benimserken, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi yönünde güçlü bir gerekçe ve talebin olmadığının, iade yönüne gidilmesi halinde ise Meclis’te oluşan büyük çoğunluk iradesi nedeniyle yasanın aynı şekilde önüme geleceğinin bilinci içerisindeydim; çünkü buna benzer durumlar geçtiğimiz dönemde yaşanmıştır.

“ENDİŞE GÖZLEMLİYORUM”

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunun bir bölümünde düşünce ve ifade özgürlüğünün tehdit altına alınacağı endişesinin baş gösterdiğini gözlemliyorum.

Öyle sanıyorum ki düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki hassasiyetim tüm yurttaşlarımızca yakından bilinmektedir. Hangi düşünceye sahip olurlarsa olsunlar insanlar demokratik ölçütler içinde dilediğince konuşup yazabilmelidirler. Hayatım boyunca buna inandım ve gerektiği anlarda bunun için mücadele ettim. Bu tutumumu bundan sonra da sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.”

Akıncı açıklamasında “Bu yasa kimseye düşünce ve ifade özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama hakkı vermemektedir. Yasanın düzenlenme amacının bu olmadığı da çok açıktır. Cumhurbaşkanlığı olarak yasanın uygulanmasını, özgürlükler bakımından tavizsiz biçimde takip edeceğimizin bilinmesini isterim” ifadelerine de yer verdi.

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