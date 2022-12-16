“Bilimsel çalışmalar, ülke tanıtımına katkı yapıyor”

YDÜ araştırma ekibiyle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar “Yürütülen bilimsel çalışmalar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının önünde umut ışığı olmaktadır” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da gerçekleştirilen Mikrobiyoloji Kongresi’nde salgın hastalıklara yönelik araştırma raporu sunan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) araştırma ekibini kabul etti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, kabulde kongrede üçüncülük elde eden araştırma raporunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Bilimsel temelli birtakım öngörüler sayesinde bilinmeyen bir süreç olan Covid-19 sürecini en iyi şekilde ülke olarak yönettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapmakta olduğunuz bilimsel çalışmaların KKTC’nin geleceği bakımından önemini paylaşmak istiyorum ve şahsınızda tüm ekibinizi kutuyorum” dedi.

YDÜ’nün ülkenin ekonomisine ve sosyal yapısına verdiği hizmetlerin yanı sıra, hastane ve laboratuvar etrafında yapılan çalışmaların, yayımlanan makaleler ve uluslararası temasların KKTC adına olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu çalışmaların hem bilimsel açından hem de haksız ambargolara rağmen ülke tanıtımına yönelik büyük önem arz ettiğini kaydetti.

“Bu değerli çalışmalar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının önünde umut ışığı olmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sunulan bilimsel araştırma raporunu inceleyeceğini söyledi ve Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde elde edilen başarının önemine değinerek araştırma ekibini ve tüm katkı koyanları tebrik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırma ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KKTC’nin Covid-19 sürecini en başarılı şekilde atlatan ülkeler arasında olduğuna işaret ederek, ekim ayında YDÜ’de Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılımıyla gerçekleştiğini anımsattı.

Şanlıdağ, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilime ve bilim insanlarına önem vermesinin önemine dikkat çekerek, geçen ay Antalya’da düzenlenen Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsilen 10 araştırmacı olarak katıldıklarını, gerçekleşen kongrede en iyi üçüncü araştırma seçildiklerini sözlerine ekledi.



