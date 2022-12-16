banner875
banner885
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
13 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
 
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
8 0
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
254 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
214 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
15 0
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
110 0
banner878
banner887

“Bilimsel çalışmalar, ülke tanıtımına katkı yapıyor”

banner898

YDÜ araştırma ekibiyle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar “Yürütülen bilimsel çalışmalar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının önünde umut ışığı olmaktadır” dedi

banner825
“Bilimsel çalışmalar, ülke tanıtımına katkı yapıyor”
banner892

 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da gerçekleştirilen Mikrobiyoloji Kongresi’nde  salgın hastalıklara yönelik  araştırma raporu sunan  Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) araştırma  ekibini kabul etti.
 Prof. Dr. Şanlıdağ, kabulde kongrede üçüncülük elde eden araştırma raporunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.
Bilimsel temelli birtakım öngörüler sayesinde bilinmeyen bir süreç olan Covid-19 sürecini en iyi şekilde ülke olarak yönettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapmakta olduğunuz bilimsel çalışmaların KKTC’nin geleceği bakımından önemini paylaşmak istiyorum ve şahsınızda tüm ekibinizi kutuyorum” dedi. 
YDÜ’nün ülkenin ekonomisine ve sosyal yapısına verdiği hizmetlerin yanı sıra, hastane ve laboratuvar etrafında yapılan çalışmaların, yayımlanan makaleler ve uluslararası temasların KKTC adına olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu çalışmaların hem bilimsel açından hem de haksız ambargolara rağmen ülke tanıtımına yönelik büyük önem arz ettiğini kaydetti.
 “Bu değerli çalışmalar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının önünde umut ışığı olmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sunulan bilimsel araştırma raporunu inceleyeceğini söyledi ve Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde elde edilen başarının önemine değinerek araştırma ekibini ve tüm katkı koyanları tebrik etti. 
Yakın Doğu Üniversitesi araştırma ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KKTC’nin  Covid-19 sürecini en başarılı şekilde atlatan ülkeler arasında olduğuna işaret ederek, ekim ayında YDÜ’de Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılımıyla gerçekleştiğini anımsattı.
Şanlıdağ, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilime ve bilim insanlarına önem vermesinin önemine dikkat çekerek, geçen  ay Antalya’da düzenlenen Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsilen 10 araştırmacı olarak katıldıklarını, gerçekleşen kongrede en iyi üçüncü araştırma seçildiklerini sözlerine ekledi.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.