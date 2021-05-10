Biletler bayram uçuşunda

Bir kişilik Ercan-İstanbul uçak bileti bazı şirketlerde 1153 TL’ye kadar yükseldi. Ercan İzmir gidiş dönüş uçak bileti ise 2163 TL’ye kadar çıktı

13 MAYIS- 23 MAYIS 2021 DÖNEMİ UÇAK BİLET FİYATLARI

Ramazan Bayramı, pandemi ve uçak sayısının kısıtlı olması nedeniyle artan talep, uçak bileti fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 13-23 Mayıs tarihleri arasında gidiş dönüş uçak bilet fiyatları 2 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda.Bir kişilik Ercan-İstanbul bileti bazı şirketlerde 1.153 TL’ye kadar yükseldi. Ercan İzmir gidiş dönüş uçak bileti ise 2 bin 163 TL’ye kadar çıktı.Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de uçak sayısı günlük gidiş dönüş 80 uçaktan 4 uçağa indiği bu günlerde daralan koltuk sayısı nedeniyle bilet fiyatlarında da bir yükselme görüldü.KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenlerin ödemek zorunda olduğu bilet fiyatları pandemi nedeniyle artış gösterdi. İstanbul’a en ucuz bilet 849 TL, en pahalı bilet ise bin 153 TL’den satılıyor. Ankara’ya gitmek isteyenler ise bin 329 ile bin 668 TL ödemek zorunda. İzmir için fiyatlar bin 269 TL’den 2 bin 163 TL’ye kadar çıkıyor.Ercan-İstanbul-Ercan gidiş dönüş uçak biletlerinde bir yetişkin, en ucuz uçak biletini 849 TL’yle AnadoluJet Hava Yolları’nda bulurken, en yüksek fiyatlı bilet bin 153 TL’yle Pegasus Hava Yolları’na ait.Ercan’dan Ankara’ya gitmek isteyen bir kişi AnadoluJet ile bin 329 TL’ye uçuş yapabilirken, bu rakam Pegasus Hava Yolları’nda bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor.Ercan İzmir parkurunda ise bilet fiyatlarının daha yüksek olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Çünkü, Pandemi nedeniyle her gün İzmir’e sefer olmadığı için zaman zaman direk uçuş yapılmıyor ve aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Ercan İzmir uçak biler fiyatları bin 269 TL ile 2 bin 163 TL arasında değişiyor.