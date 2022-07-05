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“Bilerek kaos çıkartılıyor”

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Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Elektrik konusu tam bir senaryo, bilerek kaos çıkartılıyor” dedi

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“Bilerek kaos çıkartılıyor”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kişisel sosyal medya hesabından ülkede yaşanılan elektrik sıkıntısına dikkat çekerek "Elektrik konusu ise tam bir senaryo, bilerek kaos çıkartılıyor " ifadelerine yer verdi.
Dimağ Çağıner şöyle dedi:
“Enflasyon ile mücadele zam yapıp HP ve asgari ücreti artırıp sonra zam yapıp sonra tekrar HP ve asgari ücrete artış değildir. Ekonomi yönetimi ile Maliye yönetimini karıştıran bir cahillik var. Elektrik konusu ise tam bir senaryo, bilerek kaos çıkartılıyor mutlaka bir amacı var ama o amaçladıkları nedir bilmiyorum ama bir bildiğim varsa istedikleri olmayacak.”
 
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