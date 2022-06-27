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Bilanço çok ağır

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Mersinlik yangınının bilançosu çok ağır oldu. 600 bin ağacın yandığı yangında binlerce hayvan can verdi

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Bilanço çok ağır
 
Mersinlik yangınının ağır bilançosu ortaya çıkmaya devam ediyor…
Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, bölgede yaklaşık 600 bin ağacın yandığı, yangından çıkan dumanların etki alanının çok daha geniş olduğu belirtildi.
Açıklamada, 103 adet kuşun, yangından kurtulabilen sadece 3 ağacın altında dumandan zehirlenmiş olarak bulundukları belirtildi.
Doğa hayvanlarının sadece kuşlardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fotoğraftaki 103 adet kuş yangından kurtulan sadece 3 adet ağacın altında dumandan zehirlenmiş bir şekilde bulundu.
Bölgede yaklaşık 600 bin ağacın yandığını, yangından çıkan dumanların etki alanının çok daha geniş olduğunu, doğa hayvanlarının da sadece kuşlardan ibaret olmadığını hatırlatarak bu çok ağır bilançonun tahminini size bırakıyoruz...”



 
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