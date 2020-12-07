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BIÇAKLI: “DOME HOTEL ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİL”

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dome Hotel çalışanlarının yalnız olmadığını kaydederek, TÜRK-SEN’in maddi ve manevi olarak çalışanların yanında durmaya, her türlü yasal mücadeleyi vermeye devam edeceğini kaydetti.

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BIÇAKLI: “DOME HOTEL ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİL”
Bıçaklı, yazılı açıklamasında, Vakıflar İdaresi yönetimini Dome Hotel çalışanlarına düşmanca davranmakla suçladı.
Vakıflar İdaresine bağlı kiradaki tüm mülklere COVİD-19 salgını nedeniyle kira indirimi yapıldığını söyleyen Bıçaklı, pandemiden esas etkilenen Dome Hotel’e indirim yapılmadığını şimdi de Dome Hotel çalışanlarının kurduğu işletmenin hesaplarına mahkeme kararıyla el konularak işletmenin zora sokulmak istendiğini ileri sürdü.
Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, Vakıflar İdaresine bağlı hotelleri doğru dürüst yönetemeyen sonra da “kar etmez” diyerek yandaşlarına peşkeş çeken yöneticilerin, aynı çerçevede Dome Hotel’i de çalıştırmayarak milyarlarca lira zarara soktuğunu da öne sürdü.
Bıçaklı, “Ancak Vakıflar İdaresi Yöneticileri bilmelidir ki Dome Hotel çalışanları yalnız değildir. TÜRK-SEN her zaman olduğu gibi bugün de maddi ve manevi olarak çalışanların yanında durarak her türlü yasal mücadeleyi verecek” dedi. 
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