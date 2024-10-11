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Bıçaklı: “Büyük bir ayıp”

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Bıçaklı: “Büyük bir ayıp”
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede bütün sektörlerde sorun olduğunu ve toplumun bu sorunlara çözüm beklediğini ifade ederek, Meclis'in günlerdir harcadığı mesaiyi “büyük bir ayıp” olarak niteledi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanı'nı seçecek kabiliyetini dahi kaybeden Meclis'ten, topluma hizmet vermesini beklemenin mümkün olmadığını savundu.
“Tek aday olmasına ve dokuz tur oylamaya rağmen yeterli çoğunluk oyu alamayan bir adayın hâlâ ‘ben seçildim’ demesini kabul etmek, çok büyük demokrasi ayıbıdır” diyen Bıçaklı, bir an evvel ülkenin gerçek sorunlarının çözülmesi için mesai harcanmasını istedi.
 
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