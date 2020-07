"Durum ciddi olmasaydı bu sıcakta buralara toplanmazdık, Bıçak kemiğe dayandı artık çözüm istiyoruz vaat değil" diyen Gürcafer, hükümette İki tarafın da bunu istemesi durumunda sorunun çözüleceğine inanç belirtti

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Lefkoşa'da başlattığı araçlı eylemi Başbakanlık önünde sürdürüyor.

Meclis önünde basın açıklaması yaptıktan sonra araçlarla Başbakanlık önüne gelen eylemciler, burada kornalarla hükümeti protesto etti.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, "durum ciddi olmasaydı bu sıcakta burada toplanmazdık, bıçak kemiğe dayandı artık vaat değil çözüm istiyoruz" dedi.Gürcafer, sorun çözülmezse tansiyonun yükseleceğini ve eylemin büyüyeceğini ifade ederek, sorun çözülene kadar araçları kaldırmayacaklarını söyledi.Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.Gürcafer, ülkede kırılgan bir ekonomik yapı olduğunu, işsizlik sayısının arttığını ve ekonomik kayıpların yükseldiğini ifade etti."Durum ciddi olmasaydı bu sıcakta buralara toplanmazdık, Bıçak kemiğe dayandı artık çözüm istiyoruz vaat değil" diyen Gürcafer, hükümette İki tarafın da bunu istemesi durumunda sorunun çözüleceğine inanç belirtti.Gürcafer, Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile 2-3 yıl yapıcı bir süreç yaşadıklarını, uyarılar yaptıklarını ifade ederek, bu sürecin turizm, esnaf ve ekonomiyi etkileyen, geleceği etkileyen bir süreç olduğunu söyledi.İmar planı, planlamaların ülke geleceği üreticinin geleceği için önemli olduğunu ve bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istediklerini ifade eden Gürcafer, Odaların da bu sürece her dönemde, aşamada katkı yaptığını, uğraş verdiklerini ancak hükümetin yüzünden "arafta" kaldıklarını kaydetti.Gerek ekonomik örgütler gerekse kendilerinin bu sürece yönelik hassasiyet ve kaygı içinde olduğunu ancak hükümette bu hassasiyetin olmadığını ifade eden Gürcafer, "gailemiz geleceğimizdir bir sektörün menfaati değil" dedi.Hükümeti eleştiren Gürcafer, sorun çözülene kadar burada olacaklarını kaydetti.Gürcafer'e açıklaması sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de destek verdi.Ekonomik çarkları engelleyen her uygulamanın karşısında olduklarını ve özelde İskele, Gazimağusa Yeniboğaziçi bölgeleri genelde ise ülkeyi etkileyen sorunun çözülmesini talep eden oda başkanları, yatırımcının önünün açması, yatırımların önünde engel değil kolaylaştırıcı olunması gerektiğini kaydetti.