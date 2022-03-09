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Beylerbeyi'ne metrekareye 5 kg. yağış düştü

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Beylerbeyi'ne metrekareye 5 kg. yağış düştü

 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar geçen sürede Beylerbeyi’ne metrekareye 5 kilogram, Dörtyol’a metrekareye 4 kilogram, Girne’ye 3 kilogram yağış düşerken, Boğaz, Çamlıbel, Yeşilırmak, Akdeniz ve Vadili ise metrekareye 2 kilogram yağış aldı.

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