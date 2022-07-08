Beylerbeyi Muhtarlığı'ndan, tabelalarla ateşli piknik yasağı uyarısı

Beylerbeyi’nde, yakın zamanda yaşanan yangın felaketinden sonra bölgenin korunması amacıyla ateşli piknik yasağına dikkat çekmek amacıyla bölgeye tabelalar yerleştirdi.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin konuyla ilgili açıklamasında, bölgedeki ormanlık alanda uzun süredir günün geç saatlerinde sürekli ateşli piknik yapıldığına işaret etti.







İki yıl önce bölgede kamera sistemi kurduklarını ancak yangınları önleyemediklerini kaydeden Engin, “Yakın zamanda yaşamış olduğumuz yangın felaketlerinden sonra bölgemizin korunması açısından birçok yere ikaz tabelası takmak zorunda kaldık” dedi.

Engin, konuyu aktardıkları Girne Kaymakamlığı ve Orman Dairesi Bölge Müdürlüğü’nün de kendilerine herzaman yardımcı olduğunu belirtti.







