Beyarmudu Süleyman-6 Barikatı Polis Genel Müdürlüğü sorumluluğuna verildi

Beyarmudu köyünde, bölgede ikamet eden vatandaşların araçlı ve yaya geçişlerinde kullandıkları Süleyman-6 Barikatı, bugünden itibaren Polis Genel Müdürlüğü sorumluluğuna geçti.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Beyarmudu köyünde, bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın araçlı ve yaya geçişlerinde istifade ettikleri Süleyman-6 Barikatı, 07 Aralık 2020 günü saat 10:00'dan itibaren Polis Genel Müdürlüğü sorumluluğuna geçmiş ve kontrolünde geçişlere devam edilmektedir. Beyarmudu Bölgesinde İngiliz Üsleri içerisinde kalan vatandaşların evlerine gidip gelebilmeleri için bölge sakinleri ve onların ziyaretçileri tarafından mevcut mevzuat ve uygulama doğrultusunda istifade edilebilecek, aynı esaslarda 24 saat esasına göre kullanılmaya devam edilebilecektir. Ayrıca Beyarmudu'nda yer alacak olan sportif ve kültürel etkinlerde de bu kapıdan geçilebilecektir”