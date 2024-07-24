Beyarmudu şehitleri anıldı

Milli mücadele yıllarında Beyarmudu’nda şehit düşenler Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin de katıldığı askeri törenle anıldı.

Beyarmudu Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi

Sehit yakını Ali Hocalar “ Ben bu vatan için şehit oldum ana” isimli şiiri okudu.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Kıbrıslı Türklerin 1955’ten 1974 Barış Harekatı’na kadar bir çok katliama uğradığını, şehitlerin asla unutulmayacağını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar bir çok acı çektiğini, göçler yaşandığını ve katliamlara uğradığını, ama direnişi ve mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Töre, BM Barış Gücü askerlerinin 1964’ten, 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta bulunduğunu İngiliz Barış Gücü askerlerinin o dönemde bir TMT Mücahidini ağılında şehit ettiğini ifade etti.

Töre, Pile yolunda yaşananları da anımsatarak bu kadar problemin çıkarıldığı adada anlaşmanın zor olduğunu belirtti.

Beyarmudu bölgesinde olduğu gibi vatanın bir çok toprağında şehitler verildiğini ifade eden Başkan Töre, onların verdiği mücadele ile bugünlere gelindiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mücahit ve Mehmetçiklerin hediyesi olduğunu vurgulayan Töre, milli iradeden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi Filistin zannetmesinler "diyerek Rum- Yunan ikilisini uyaran Töre, “Boylarının ölçüsünü alırlar, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmayın. Bizler burada uyumuyoruz, Kimse şımarıklık yapmasın. AB, ABD ve BM’yi takip ediyoruz ve uyarıyoruz. Onları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Davanın Kıbrıs Türkleri ile Anavatan tarafından birlikte yürütüldüğünü kaydeden Töre şunları kaydetti: “İki devlet olgusundan ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın KKTC, Anavatan Türkiye ve Türk dünyası."

Töre, “Geçmişi unutursan tarih yeniden tekerrür eder, aynı acılar tekrar yaşanır.” ifadelerini kullandı.

Töre, Filistin’de yaşanan soykırıma tüm dünyanın seyirci kalmasını kınadı.

Töre, “ Bize bu toprakları kimse hediye etmedi, şehit kanlarıyla aldık, şehitlerin hediyesidir. Kurduğumuz devlet bizim milli irademizdir, temelinde şehitlerin kanı var.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum kesiminin sürekli silahlandığını ve deniz üssü kuracağını dile getiren Töre, “Siz silahlanmanıza devam edip bir şımarıklık yapacaksanız biz de uyumuyoruz.” diyerek, şehitleri rahmetle andı, gazilere de minnet sunarak konuşmasını sonlandırdı.

