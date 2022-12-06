



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

“Beyarmudu kapısında da çile...

Güneyde çalışan işçilerimizin de, alış veriş için gelenlerin de çilesi bitmiyor! Yerel yönetim inisiyatif almıyor, "hükumet" geleceğe ilişkin "plan"ları açıklamakla yetiniyor!

Şimdi ilgili tüm belediyelerde kapıları gündem yapmanın, belediye başkanları aracılığıyla inisiyatif almanın, bu konuda liderlik yapmanın tam zamanı”



